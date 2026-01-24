Minneapolis : un homme tué lors de manifestations contre la police de l'immigration

La situation n'est pas apaisée à Minneapolis. Au cours de manifestations contre la police de l'immigration américaine (ICE), un homme de 37 ans est mort ce samedi 24 janvier. Il a été victime de tirs par des agents fédéraux, ont rapporté plusieurs médias américains, deux semaines après qu'un agent de l'ICE a tué par balle une Américaine dans cette même ville du nord du pays. Le chef de la police de Minneapolis a indiqué que la victime était un résident de Minneapolis, possédait un permis légal de port d'arme et n'était pas connu des services de police.



Une vidéo ayant émergé sur les réseaux sociaux et à l'authenticité confirmée par les autorités montre plusieurs agents avec des gilets affublés du sigle "Police" lutter pour amener une personne au sol puis la frapper plusieurs fois. Un tir résonne alors, les agents s'écartent de l'homme allongé dans la rue, avant de tirer à plusieurs reprises sur lui.



Le ministre de la Sécurité intérieure se défend

Le ministère américain de la Sécurité intérieure s'est défendu en assurant que l'homme tué était armé d'un pistolet semi-automatique et avait "violemment résisté" avant qu'un agent "craignant pour sa vie" ne tire sur lui. "Cela ressemble à une situation où un individu voulait commettre un maximum de dégâts et massacrer des forces de l'ordre", a affirmé le ministère sur X, accompagnant son message d'une photo d'un pistolet présenté comme celui de l'individu tué.



La mort de cet homme intervient deux semaines après qu'un agent de la police de l'immigration (ICE) a tué par balle une Américaine de 37 ans dans cette même ville du nord du pays, sur fond de manifestations contre la présence de l'ICE. Ces derniers jours, l'ICE a également fait scandale pour avoir arrêté et placé en détention de jeunes enfants âgés de 5 et 2 ans.



Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a appelé Donald Trump à mettre fin aux opérations de la police de l'immigration dans cette ville du nord des États-Unis, après ce second décès. "Président Trump : c'est un moment où il faut se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.



De son côté, le président américain a justifié l'action des agents fédéraux et rejeté la responsabilité sur les élus démocrates locaux : "Le maire et le gouverneur poussent à l'insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse, et arrogante" tandis que la police de l'immigration "fait son boulot", a-t-il réagi sur sa plateforme Truth Social.