Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Premier League : Manchester City domine les Wolves, Tottenham accroché par Burnley



Premier League : Manchester City domine les Wolves, Tottenham accroché par Burnley
Suite de la 23e journée de Premier League ce samedi. Manchester City, sous pression deux matches sans victoire, devait impérativement prendre les 3 points. Pour le match face aux Wolves, Pep Guardiola se passait d’Erling Haaland, sur le banc et laissé au repos. City s’est finalement imposé 2-0 grâce à des réalisations de Antoine Semenyo et Omar Marmoush.
 
Du côté de Tottenham, les hommes de Frank ont été accrochés 2-2 dans la rencontre malgré l’ouverture du score de Micky van de Ven. Burnley, avant-dernier du championnat, pensait tenir une victoire face aux Spurs jusqu’aux derniers instants. Enfin, Fulham s’est imposé face à Brighton (2-1) grâce notamment à Samuel Chukwueze.


Avec Footmercato
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 24 Janvier 2026 - 19:34


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter