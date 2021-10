​Beach Soccer – Deux « Lions » exclus du groupe pour avoir joué les "navétanes"

Jean Ninou Diatta et Babacar Fall se sont absentés pour disputer un match de « navétanes » (championnat populaire des équipes de quartier). Un comportement intolérable dans la tanière qui a ainsi obligé les dirigeants à les renvoyer, selon la Rfm qui donne l’information.



Les deux joueurs cités sont des cadres de l’équipe nationale. Ils sont des champions d’Afrique et faisaient partie du groupe au Mondial. D’ailleurs, le but de Jean Ninou Diatta est nominé pour les Awards à Dubaï, il est aussi nominé parmi les 100 meilleurs joueurs au monde. Tandis que Babacar Fall détient le record du nombre de buts inscrit dans la tanière.



L’équipe nationale du Sénégal de Beach soccer est en regroupement (stage externe) pour préparer le tournoi intercontinental de Dubaï où se retrouveront les huit meilleures équipes au monde. La compétition démarre le 2 novembre prochain. Les « Lions » logent dans la poule A avec de grandes équipes telles que le Portugal et l’Espagne et les Emirats arabes unis.