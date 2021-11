​Beach Soccer – Sénégal vs Iran : « Nous devons tout faire pour se qualifier en finale » (sélectionneur)

Le sélectionneur des « Lions » Ngalla Sylla est revenu sur la défaite de l’équipe du Sénégal et espère se qualifier en finale face à l’Iran. « C’était un match très serré même si on a mené 2-0. Il fallait garder le ballon et jouer calmement. Nous avons un jeu direct mais nous n’avons pas voulu forcer parce que qu’on était déjà qualifiés. C’était un match de calcul, c’est pourquoi on a joué de cette manière. Malheureusement, on a perdu sur un pénalty manqué par Mamour Diagne. Ce sont des choses qui arrivent. J’encourage mes joueurs à préparer le match de demain (aujourd’hui) qui est tellement important. Nous devons tout faire pour gagner cette équipe et se qualifier en finale », a-t-il expliqué.



Le gardien de but des « Lions », Seydina Issa Diagne qui fait de belles prestations depuis le début du tournoi se dit déterminé à franchir les demi-finales. « Le tournoi se déroule bien. En tant que jeune gardien de but, je suis sur les traces de mes ainés. Ils m’ont montré la bonne voie. On veut gagner la demi-finale de demain (aujourd’hui) face à l’Iran. Lors de la dernière Coupe du monde, on a été éliminés en demi-finale. Cette fois-ci, on va essayer de franchir cet obstacle. On a l’envie, la volonté et la détermination », a confié le pensionnaire de Yoff Beach Soccer.