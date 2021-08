​Bétis Séville : Youssouf Sabaly opéré avec succès

Blessé face à l’As Roma lors du dernier match de préparation, Youssouf Sabaly avait subi dans un premier temps un diagnostic qui avait démontré une blessure à la cuisse gauche. Mais un deuxième test a révélé une blessure plus grave qui a nécessité l’opération et va forcer le joueur à se mettre à l’écart du terrain pour longtemps.



Donc, le défenseur va rater les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, contre le Togo et le Congo Brazzaville, prévus respectivement le 1er septembre et le 7 septembre 2021.