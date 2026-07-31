​Bignona : l’état des routes freine le développement et le tourisme religieux à Kataba 1

A Bignona, la mauvaise qualité des routes reliant la commune de Kataba 1 à plusieurs villages du département de Bignona, notamment Darou Salam Cherif, freine le développement économique et le tourisme religieux dans cette zone, a déploré le maire Alassane Diatta.



Selon l’APS, « La commune de Kataba 1, qui s’étend sur 714 km², compte 35 villages et plus de 30 000 habitants, mais il n’y a aucune route qui est en bon état », a-t-il déclaré jeudi 30 juillet 2026, lors d’une conférence de presse.



Selon lui, l’état des routes pénalise les déplacements des populations, le transport des produits et l’accès aux sites religieux. La situation est particulièrement difficile pendant l’hivernage, alors que Darou Salam Cherif doit accueillir un Gamou au cours de ce mois.

Le maire a sollicité l’appui des pouvoirs publics, notamment dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, pour améliorer les infrastructures routières.



Il a évoqué qu’une entreprise de travaux publics a déjà entrepris des travaux avec cinq camions et une pelle mécanique afin d’améliorer les conditions de circulation.

Mouftah Aïdara, religieux de Darou Salam Cherif, a aussi déploré les difficultés rencontrées par les producteurs du Naran pour acheminer leurs produits vers Ziguinchor, Diouloulou ou Bignona. Il a appelé à l’implication des projets et programmes intervenant dans la région.