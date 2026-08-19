Mercato : Bamba Dieng a trouvé un accord avec la Lazio

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le FC Lorient, l'attaquant sénégalais Bamba Dieng serait sur le point de rebondir en Italie. Selon les informations de la presse transalpine, l'international sénégalais de 26 ans est en discussions très avancées avec la Lazio Rome pour un transfert en Serie A.



Le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio révèle que les deux parties seraient parvenues à un accord sur un contrat de trois ans, courant jusqu'en 2029. Du côté de la capitale italienne, l'ancien Marseillais devrait toucher un salaire annuel d'environ 1,5 million d'euros, accompagné d'une prime à la signature de 500.000 euros.



Bamba Dieng devrait arriver à Rome avant la fin de la semaine pour y passer sa visite médicale et finaliser les derniers détails administratifs avant l'officialisation du transfert.



Après avoir vu des pistes en Arabie Saoudite, en Turquie (Amed SK) ou encore du côté de l'OGC Nice s'évaporer au début de l'été, c'est finalement la Lazio qui a su convaincre le joueur pour relancer sa carrière.