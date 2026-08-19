Gamou à Kaolack : le ministre du Commerce inspecte les marchés et évoque la hausse du prix de la viande

À quelques jours du Gamou, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr. Serigne Guèye Diop, s’est rendu ce mercredi à Kaolack pour s’enquérir de la situation des marchés et s’assurer de la disponibilité des produits de première nécessité.



Lors de sa visite dans différents points de vente de la ville, le ministre a constaté la disponibilité des principaux produits essentiels, notamment l’oignon, la pomme de terre, l’huile et le sucre.



Il a rappelé aux commerçants les recommandations relatives au respect des prix homologués, à la qualité des produits ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire.



À l’approche du Gamou, qui devrait mobiliser un nombre important de fidèles à Kaolack, le Ministre a insisté sur la nécessité d’une surveillance accrue des marchés afin de prévenir toute perturbation et de garantir un approvisionnement régulier.



Interpellé sur l’augmentation du prix de la viande de bœuf au Sénégal, le Ministre a expliqué que cette situation est notamment liée à la baisse de l’approvisionnement en provenance du Mali. « Ce que les Sénégalais ne savent pas, c’est que le Sénégal ne produit pas assez de bovins ni assez d’ovins pour la consommation locale. Vous vous rappelez certainement que chaque fois qu’il y a fête de Tabaski, le Sénégal est obligé d’importer 300.000 à 400.000 moutons », a-t-il expliqué.



Selon le ministre, la situation actuelle aux frontières avec le Mali, marquée par une forte réduction de la circulation des camions, affecte l’arrivée régulière des troupeaux au Sénégal. « La loi de l’offre et de la demande s’applique. Quand il y a une très faible offre, effectivement les prix augmentent », a-t-il souligné.



Il a également rappelé que la viande étant un produit de vente libre et non un produit régulé, la principale réponse à moyen terme réside dans l’augmentation de la production nationale. « La seule solution, c’est d’augmenter au niveau du Sénégal notre niveau de production de viande », a-t-il indiqué, estimant que l’hivernage devrait contribuer à améliorer progressivement la disponibilité et la qualité de la viande.



Le ministre a ainsi assuré que la situation reste passagère et que le Gouvernement suit attentivement l’évolution du marché.



Le Dr Serigne Guèye Diop s’est ensuite rendu à Médina Baye et à Léona Niassène, où il a été reçu par les autorités religieuses.



À cette occasion, il a réaffirmé l’engagement du Gouvernement, à travers l’ensemble des structures mobilisées, à accompagnerez l’organisation du Gamou et à faire de cette célébration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL) un moment de prière, de communion et de ferveur, avec la pleine mobilisation de l’État.