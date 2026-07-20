​Bignona : un commerçant de 65 ans meurt lors d'un rapport sexuel dans une auberge

Un drame a eu lieu, le 18 juillet 2026 vers 21 heures dans une chambre de l’auberge «Le Palmier» à Bignona (sud). Le corps sans vie d’un commerçant de 65 ans établi dans la localité dénommé A. Kamissoko, a été retrouvé étalé au sol.



Alertés, les éléments du commissariat de ladite localité ont investi les lieux. Ils auraient trouvé dans la pièce R. Sané, une prostituée de 43 ans. D’après le journal Libération, « c’est en plein rapports sexuels que A. Kamissoko, qui était en position debout, aurait fait une chute et cogné sa tête sur le rebord du lit fait en béton ». C’est ce qui lui a occasionné une blessure béante au niveau de la nuque.



Le journal a également indiqué que les policiers ont constaté sur les lieux «des traces de sang, probablement issues des blessures du défunt».



La dépouille du commerçant a été transportée à la morgue du district sanitaire de Bignona pour l’autopsie. Une enquête est ouverte.