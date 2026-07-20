Convergence Citoyenne salue le soutien du Président Bassirou Diomaye à la candidature de Macky Sall à l'ONU

Convergence Citoyenne a exprimé sa « profonde satisfaction » après la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'apporter le soutien officiel de l'État du Sénégal à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).



Dans un communiqué signé par son coordonnateur Babacar Gaye, le mouvement estime que cette décision « place l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus des clivages politiques » et s'inscrit dans « une tradition républicaine profondément ancrée dans l'histoire du Sénégal », celle de l'unité nationale lorsque « le prestige, l'influence et le rayonnement international de notre pays sont en jeu ».



Convergence Citoyenne dit également exprimer sa « reconnaissance » au chef de l'État pour « son sens de l'État, sa hauteur de vue et sa claire compréhension des enjeux attachés à cette candidature ».



Le mouvement adresse aussi ses remerciements au Gouvernement, à la diplomatie sénégalaise, aux institutions de la République ainsi qu'aux différentes personnalités qui ont, selon lui, contribué « avec discrétion et responsabilité » à l'aboutissement de cette décision.



Il rend également hommage aux chefs religieux et coutumiers du Sénégal, dont « les prières, les bénédictions, les conseils et l'attachement constant à la paix, à la concorde et à l'unité nationale ont été déterminants pour ce formidable élan de solidarité nationale ».



Convergence Citoyenne salue par ailleurs la mobilisation des citoyens sénégalais, au pays comme dans la diaspora.



« Leur engagement a démontré qu'au-delà des appartenances partisanes et des différences d'opinion, le peuple sénégalais sait se rassembler autour d'une ambition nationale légitime ».



Pour le mouvement, « la candidature du Président Macky Sall ne saurait être réduite à celle d'un homme ou d'un parti ». Elle porterait, selon lui, « l'expérience diplomatique du Sénégal, la voix du continent africain, les aspirations du Sud global et l'exigence d'un multilatéralisme plus juste, plus équilibré et plus attentif aux défis de notre temps ».



Enfin, Convergence Citoyenne appelle l'ensemble des forces vives de la Nation à se mobiliser autour de cette candidature, désormais présentée comme « celle de la République du Sénégal », tout en invitant les États africains, les organisations régionales et les partenaires internationaux à lui apporter leur soutien.



Le mouvement affirme qu'il poursuivra sa mission « d'information, de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer », estimant que « le soutien officiel de la République constitue une étape décisive » et qu'il appartient désormais aux Sénégalais de « transformer cette espérance en victoire pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour les Nations unies ».