Justice : le ministre Moussa Sarr et le bâtonnier Aly Fall posent les jalons d'un dialogue renforcé entre le ministère et le Barreau

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, a accordé ce lundi 20 juillet 2026 une audience à une délégation de l’Ordre des Avocats du Sénégal, conduite par le bâtonnier Maître Aly Fall.

Cette rencontre, selon les services du ministere, a permis d'aborder en profondeur les enjeux majeurs liés au fonctionnement de l'appareil judiciaire ainsi que les défis quotidiens de la profession d'avocat. Placées sous le signe de l’écoute mutuelle et de la concertation, les discussions traduisent la volonté commune des deux parties de consolider le partenariat entre la chancellerie et le Barreau, afin de bâtir un système judiciaire plus performant, moderne et accessible à l'ensemble des citoyens.