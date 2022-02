​Bilan d’Aliou Cissé en CAN : 11 victoires, 5 nul et 2 défaites

Le Sénégal vient d’écrire son nom au palmarès de la CAN. Les « Lions », vainqueurs de l’Egypte (0-0, 4-2 aux t.a.b), ont quitté le Cameroun en étant invaincu en 7 matchs.

Les partenaires de Kalidou Koulibaly ont battu respectivement le Zimbabwe (1-0, 1ère journée), le Cap-Vert (2-0, huitième), la Guinée équatoriale (3-1, quart) et Burkina Faso (3-1, demi-finale).

Seuls la Guinée, le Malawi et l’Egypte n’ont pas pris de but du Sénégal dans cette CAN.



23 buts marqués et 6 encaissés

Dix-huit (18), c’est le nombre de matchs de Coupe d’Afrique des Nations que vient de disputer le Sénégal sous Aliou Cissé en trois campagnes. Le bilan est plus qu’élogieux pour celui qui va fêter ses 7 ans à la tête de l’équipe nationale, le 5 mars prochain.



Selon « Stades », le technicien sénégalais a enregistré 11 victoires pour 5 matchs nuls et 2 petites défaites. Les « Lions » ont inscrit durant cette période 23 buts et en ont encaissé 6.



Porté à la tête de l’équipe nationale au sortir d’une CAN 2015 désastreuse avec Alain Giresse, en Guinée équatoriale, Cissé a disputé sa première Coupe d’Afrique en 2017 au Gabon. Pour cette compétition, la bande à Sadio Mané a été arrêtée, en quarts de finale par le Cameroun.



Deux ans après, en 2019, en Egypte, les « Lions » prennent leur revanche, puisq’Aliou Cissé et ses poulains avaient réussi à atteindre la finale pour la 2ème fois de l’histoire du football sénégalais après 2002.