​Boutoupa-Camaracounda: Polémique entre un entrepreneur et le maire autour d’une présumée ardoise de 17 millions CFA

Le directeur de l’entreprise dénommée Ets Sérigne Modou Rokhaya, a fait face à la presse mercredi pour accabler le maire de Boutoupa-Camaracounda qui, à l’en croire, refuse catégoriquement de lui payer son argent.



« La mairie de Boutoupa Camaracounda, avec à sa tête Ousmane Sandeng, me doit la somme de 17 millions de Fcfa. Il refuse de me payer. J'ai saisi le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur afin que je puisse entrer en possession de l'intégralité de mes fonds mais, sans succès », explique le directeur d'Ets Serigne Modou Rokheya, Modou Rokheya Dieng, dans Libération.



Qui ajoute : «Nous nous sommes investis sur le terrain pour accompagner la mairie, en s'inspirant beaucoup des politiques sociales du président de la République Macky Sall depuis des années. Notre entreprise a dépanné cette mairie à multiples reprises avec une somme totale de plus de 17.000.000 Fcfa. La mairie nous avait promis qu'elle va nous rembourser notre argent tous dès la mise en place des fonds de l'Etat et depuis lors, mon entreprise n'a rien reçu. Nos ouvriers sont au chômage et l'entreprise ne fonctionne plus», a ajouté Modou Rokheya Dieng.



Ce qui est plus grave, selon lui, à chaque fois que nous rencontrons le maire de Boutoupa Camaracounda, Ousmane Sandeng pour lui réclamer notre argent, il nous dit ceci : «Allez-y là où vous voulez. Je suis le seul maire de Bby qui a triomphé dans le département de Ziguinchor lors des dernières élections locales. Je fais tout ce que je veux et personne ne peut rien contre moi». Il m'a même assuré que la procédure est vouée à l'échec au regard de sa position de maire et de Haut conseiller des collectivités territoriales influent dans la région», a soutenu l'entreprise qui annonce une plainte.



Le maire Ousmane Sandeng, actuellement à Dakar, promet d'apporter toute la lumière dans cette affaire, c'est-à-dire, sa part de version des faits dans les jours à venir. En attendant, il a indiqué au téléphone avec Libération : «Je récuse toutes ces accusations »