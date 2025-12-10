​Budget 2026 du ministère de la Famille : plus de 104 milliards de FCFA destinés à la protection sociale et l'enfance

Les députés de l'Assemblée nationale ont procédé à l'examen mardi, du projet de budget pour l'exercice 2026 du ministère de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités (MFASS), Maïmouna Dièye. Le budget global est arrêté à 134 654 619 331 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 122 810 621 884 FCFA en crédits de paiement (CP), témoignant de la volonté du gouvernement de consolider le filet social.



​Pour la répartition détaillée par programme, ce projet de budget est structuré autour de trois programmes principaux, chacun se voyant allouer des ressources spécifiques. Le premier programme, Famille, Enfance et Protection sociale des groupes Vulnérables, le Pilier Social. Ce programme absorbe la majorité des crédits, soulignant son importance capitale dans la stratégie ministérielle. Il est doté de 104 287 721 161 FCFA en AE et 104 178 421 162 FCFA en CP.



Ce programme est le moteur de la solidarité. Les Transferts courants (41,41 milliards de FCFA) et les Investissements exécutés par l’État (24,04 milliards de FCFA en AE) ainsi que les Transferts en capital (35,2 milliards de FCFA en AE) illustrent l'engagement massif en faveur de l'aide directe aux familles, des programmes pour l'enfance et des projets d'infrastructures sociales.

Le deuxième programme concerne le Genre et Autonomisation économique des femmes – Investir dans l'Égalité. ​Les politiques d'égalité et d'autonomisation économique des femmes bénéficient d'une allocation substantielle, avec 27 411 738 725 FCFA en AE et 15 677 041 277 FCFA en CP. La plus grande part de ce programme est dédiée aux Investissements exécutés par l’État (24,84 milliards de FCFA en AE), visant probablement des projets structurants pour l'insertion économique et le financement d'initiatives féminines, en plus des Transferts courants d'1,9 milliard de FCFA.



​Quant au programme 3, Pilotage, Coordination et gestion administrative – La Structure de Soutien. ​Ce programme, essentiel pour l'efficacité de l'appareil administratif, est stable avec 2 955 159 445 FCFA en AE et en CP. Pour les ressources, la majorité des crédits sont consacrés aux Dépenses de personnel (2,33 milliards de FCFA), assurant le fonctionnement optimal des services ministériels.



​L'analyse de la répartition budgétaire met en évidence une orientation claire vers l'investissement et les transferts. Les crédits destinés aux Investissements exécutés par l’État et aux Transferts représentent en effet une part prépondérante des dépenses, confirmant l'ambition du Ministère de concrétiser des projets à fort impact sur le terrain et de soutenir directement les populations vulnérables.

