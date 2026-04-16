​Burkina Faso : le gouvernement suspend 118 ONG et associations de la société civile

Les autorités de la transition du Burkina Faso ont annoncé la suspension de 118 organisations non gouvernementales (ONG) et associations.



Dans un communiqué publié ce jeudi 15 avril 2026, sur la page officielle du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, les autorités burkinabés renseignent « à la connaissance du public que les associations dont la liste est annexée au présent communiqué sont réputées dissoutes, conformément aux dispositions légales en vigueur ».



Par ailleurs, la décision, entrée en vigueur immédiatement, interdit à ces structures d’exercer sur l’ensemble du territoire national. Selon la note, « tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la règlementation en vigueur ».



Cette dissolution intervient dans un contexte de restructuration du paysage politique et institutionnel burkinabè. Ces derniers mois, les autorités ont également procédé à des réformes majeures touchant les partis politiques et les règles de gouvernance, dans une logique officiellement présentée comme une « refondation de l’État ».