​CAN 2021 : le tableau complet des huitièmes de finale

PROGRAMME DES 8ES



Dimanche 23 Janvier 2022



Limbé : 16 heures GMT

Match 1: Burkina Faso - Gabon



Roumbé Adjia : 19 heures GMT

Match 2 : Nigeria - Tunisie



Lundi 24 Janvier 2022



Bafoussam : 16 heures GMT

Match 3 : Guinée - Gambie



Olembé : 19 heures GMT

Match 4 : Cameroun - Comores



Mardi 25 Janvier 2022



Bafoussam : 16 heures GMT

Match 5 : Sénégal - Cap-Vert



Mfandena : 19 heures GMT

Match 6 : Maroc - Malawi



Mercredi 26 Janvier 2022



Japoma : 16 heures GMT

Match 7 : Côte d’Ivoire - Egypte



Limbé : 19 heures GMT

Match 8 : Mali - Guinée Equatoriale



Quarts de finale



Samedi 29 Janvier 2022



Japoma: 16 heures GMT



Match A : Vq M1 vs Vq M2



Limbé: 19 heures GMT



Match B : Vq M4 vs Vq M3



Dimanche 30 Janvier 2022



Olembé : 16 heures GMT



Match C : Vq M7 vs Vq M6



Japoma : 20 heures GMT



Match D : Vq M5 vs Vq M8