​CFEE 2026 : plus de 306 000 candidats recensés, les résultats attendus en moins de dix jours

Plus de 306 000 élèves de CM2, dont près de 57 % de filles, vont passer les épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), les mercredi 17 et jeudi 18 mai 2026, sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’en Gambie. Les autorités éducatives assurent que tous les préparatifs ont été finalisés pour garantir le bon déroulement de cet examen national.



Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, le directeur des Examens et Concours, Pape Baba Diassé, a annoncé que « 306 485 candidats prendront part à cette session, dont 56,64 % de filles, répartis dans 2 081 centres d’examen à travers le pays ».



Le responsable a souligné que cette édition est marquée par plusieurs innovations visant à accélérer et sécuriser le traitement des résultats. Parmi les principales nouveautés figure la généralisation du dispositif « CFEE dans le centre ».



« L’administration des épreuves, la correction, la saisie des notes, la délibération et la proclamation des résultats se feront directement dans les centres. L’objectif est de réduire tout le processus à moins de dix jours », a expliqué M. Diassé.



Cette réforme constitue une rupture avec les anciennes procédures, qui pouvaient retarder la publication des résultats du CFEE pendant près d’un mois.



Le directeur des Examens et Concours a également mis en avant la digitalisation complète du processus grâce à la plateforme ANADOLE. Selon lui, cet outil permettra « l’inscription des candidats, la gestion des données en temps réel, l’authentification par code QR ainsi que la publication rapide des résultats, y compris par SMS ».



Sur le plan organisationnel, d’importants moyens humains ont été mobilisés. Au total, 2 081 chefs de centre, autant d’adjoints, plus de 24 520 surveillants et environ 10 405 secrétaires seront déployés pour cette session.



Concernant la sécurité, Pape Baba Diassé s’est voulu rassurant. « La sécurisation des épreuves est assurée par les forces de défense et de sécurité en coordination avec les autorités administratives », a-t-il affirmé.



L’inclusion des candidats en situation de handicap figure également parmi les priorités de cette session. Des sujets adaptés ont été prévus, notamment des supports en braille pour les élèves non-voyants et des formats spécifiques pour les malvoyants.



Le directeur des Examens et Concours a par ailleurs précisé que « tous les candidats sont autorisés à composer, y compris ceux ne disposant pas encore de pièce d’état civil, des mesures de régularisation étant en cours ».



Selon l’APS, qui donne ces informations, M.Diassé a invité enfin les parents à accompagner leurs enfants durant cette période décisive et a rappelé « l’interdiction stricte des téléphones et de tout appareil connecté dans les centres », afin de prévenir toute tentative de fraude.