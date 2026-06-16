Ebola en RDC: «Nous craignons que l’épidémie ne dure encore un an», alerte la Croix-Rouge

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) pourrait durer un an, a averti un représentant de la Croix-Rouge, ce 16 juin 2026, estimant que son pic n'avait pas encore été atteint.



«Nous craignons que cette épidémie ne dure encore un an avant de prendre fin », a déclaré Bruno Michon, chef des opérations de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), lors d'un point de presse à Genève, dans des propos rapportés par RFI. Le CICR fait par ailleurs part de sa crainte que la maladie occulte la réponse humanitaire aux différents conflits dans la sous-région, dans une note publiée ce mardi matin.



Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), «les conflits armés associés aux épidémies constituent une combinaison potentiellement dévastatrice», alors qu’une crise sécuritaire et humanitaire sévit dans l'est du pays (notamment au Nord-Kivu, Sud-Kivu et en Ituri). Cette guerre implique des groupes armés, des milices locales, l'armée régulière (FARDC) et des tensions régionales avec le Rwanda notamment.



La République démocratique du Congo a déclaré le 15 mai une épidémie d'Ebola, la 17e dans ce pays africain de plus de 100 millions d'habitants. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché l'alerte sanitaire internationale deux jours après.