​Campagne agricole, transparence et reconquête de l'élevage : le ministre Cheikhou Oumar Ba dévoile sa feuille de route

Dans un entretien accordé au journal L'Observateur, le Dr Cheikhou Oumar Ba, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, a dressé la feuille de route de son département.



Il a notamment alerté sur l'impact critique des ressources en eau, soulignant que « les chocs hydriques et la pollution de l'eau coûtent chaque année plus de 10 % du PIB ».

Concernant la campagne agricole et la distribution des intrants, le ministre a mis en avant un changement de méthode axé sur l'optimisation des moyens publics à budget constant.



Il a ainsi rappelé que « les engrais représentent 69,5 milliards de FCFA de notre budget de campagne », tout en soulignant la volonté de renforcer la transparence et la traçabilité des opérations sur le terrain.



Face à la forte dépendance du pays aux importations laitières qui ont atteint « une valeur de 133,57 milliards de FCFA », le ministre a exposé la stratégie du gouvernement pour restructurer la filière.



Celle-ci repose notamment sur le développement des cultures fourragères, l'amélioration génétique et le renforcement des infrastructures de collecte et de transformation à travers des programmes dédiés.