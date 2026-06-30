​Campagne de Macky Sall pour l’ONU: le soutien encombrant de Umaro Embaló qui fâche Washington et l’Union Européenne

Dans sa quête d’arracher des soutiens décisifs auprès des pays occidentaux et asiatiques émergents pour succéder à Antoniô Guteress à la tête des Nations Unies, l’ancien président sénégalais Macky Sall se heurte à l’omniprésence « encombrante » d’un des hommes clés de sa team de campagne, Umaro Sissoco Emballo, chassé en novembre 2025 par la junte militaire bissau-guinéenne. Cette proximité perçue comme un atout dans certains cercles africains, serait en revanche accueillie avec davantage de réserve dans plusieurs capitales occidentales, notamment à Washington. et à Bruxelles.



Selon des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, plusieurs entraves diplomatiques s’accumulent sur le chemin de la candidature de l’ex-président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies à l’échelle mondiale. Malgré les réserves soulevées par de nombreux pays africains concernant le processus de sa candidature, Macky Sall devra faire face à « l’activisme excessif » d’un de ses fidèles proches alliés et homme clé de l’ombre de sa team de campagne. Il s’agit de l’ancien président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, chassé de Bissau par une junte militaire novembre dernier et qui continue de s’afficher à plusieurs reprises aux côtés de Macky Sall dans le cadre de ses démarches diplomatiques.



Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, si cette proximité peut être perçue comme un atout dans certains cercles africains, elle serait en revanche accueillie avec davantage de réserve dans plusieurs capitales occidentales, notamment à Washington et à Bruxelles.



Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, la cheffe de cabinet de Trump n’a donné jusque-là aucune suite aux appels incessants de Umaro Embalo qui pourtant avait des bons rapports avec cette dernière quand il fut président de la Guinée Bissau.



Selon plusieurs officines diplomatiques, l’image d’Umaro Sissoco Embaló auprès de certains décideurs américains est marquée par des interrogations liées à la gouvernance, à la stabilité institutionnelle en Guinée-Bissau et à ses choix diplomatiques. Dans ce contexte, son implication visible dans la campagne de Macky Sall pourrait ne pas constituer le meilleur et bon relais pour convaincre des partenaires américains dont le soutien demeure déterminant dans une élection aussi stratégique , car le pays possède un droit de veto. Ce qui réconforte l’information exclusive révélée il ya quelques jours par Confidentiel Afrique sur la déconnexion de Macky Sall de l’administration Trump. » Macky Sall a investi pieds et mains pour arracher un soutien prépondérant de l’administration Donald TRUMP, mais sans succès » confirme ce mardi un haut diplomate américain à Confidentiel Afrique.



D’autre part, il sied de noter que plusieurs nations de l’Union Européenne, en dépit du lobbying de Macron en soutien à Macky Sall, se posent des questions sur le rôle d’Embalo Umaro Sissoco qui dirige une opération souterraine de campagne mal orchestrée et peu appréciée à Bruxelles. Selon nos sources, le président du Conseil Européenn , Antonio Costa s’est senti mal à l’aise à la suite d’un déjeuner à Bruxelles avec Embalo, durant lequel des retours de leurs entretiens dans certains cercles diplomatiques feutrés ont été rapportés, notamment sur des sujets délicats.



Cette perception s’ajoute à d’autres difficultés auxquelles fait face l’ancien chef de l’État sénégalais, Macky Sall. Sa candidature n’a notamment pas obtenu le consensus de l’Union africaine, plusieurs États membres ayant contesté la procédure d’endossement et rappelé le principe non écrit de rotation régionale au profit de l’Amérique latine et des Caraïbes pour le prochain mandat du secrétaire général des Nations unies.



Opération de séduction parasitée par l’ancien président Umaro Sissoco Embalo



Dans ces conditions, la stratégie de Macky Sall consiste désormais à multiplier les contacts bilatéraux afin de convaincre les grandes capitales. Mais dans cette bataille diplomatique, le choix des soutiens et des intermédiaires est observé avec autant d’attention que le programme du candidat lui-même. Pour plusieurs analystes, toute personnalité susceptible de susciter des réserves dans des capitales influentes peut peser sur la crédibilité d’une campagne internationale aussi exigeante. Dans cette course effrénée vers le 38e étage du Glass House à New York, le gros caillou coincé dans les chaussures de l’ancien président sénégalais Macky Sall, demeure l’omniprésence « clivante » de Umaro Sissoco Embalo qui a pris aussi ses quartiers à Casablanca au lendemain de sa chute le 26 novembre 2025 à la tête de la Guinée Bissau.