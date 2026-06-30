Prix YIDAN 2026 : le Chief Minister de la Sierra Leone reçu par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lô

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô, a reçu ce mardi 30 juin 2026 le Chief Minister de la Sierra Leone, Dr David Moinina Sengeh, en visite à Dakar.
Selon une note du gouvernement, le responsable sierra-léonais séjourne au Sénégal dans le cadre du Prix YIDAN 2026, une initiative visant à libérer le potentiel de l'Afrique dans le domaine de l'éducation.
Le chef des ministres de la Sierra Leone a longuement abordé le sujet avec le chef du Gouvernement sénégalais.
Il est aussi revenu sur les ambitions de coopération entre les deux pays dans les domaines des mines et des hydrocarbures.
Selon une note du gouvernement, le responsable sierra-léonais séjourne au Sénégal dans le cadre du Prix YIDAN 2026, une initiative visant à libérer le potentiel de l'Afrique dans le domaine de l'éducation.
Le chef des ministres de la Sierra Leone a longuement abordé le sujet avec le chef du Gouvernement sénégalais.
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