​Casamance : Air Sénégal distribue plus de 3 millions de FCFA de dons aux orphelinats d’Oussouye et de Cabrousse

Une délégation d’Air Sénégal SA s’est rendue, ce mercredi 20 mai, dans les orphelinats d’Oussouye et de Cabrousse, en Casamance, pour remettre des dons en nature estimés à plus de trois millions de FCFA et organiser des consultations médicales au profit des enfants. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions sociétales menées depuis deux ans par la compagnie aérienne nationale en faveur des structures d’accueil de la région.



Conduite sous les directives du directeur général d’Air Sénégal SA, Tidiane Ndiaye, la mission de deux jours vise à apporter un soutien matériel et sanitaire aux enfants vulnérables tout en réaffirmant l’engagement social de l’entreprise. La première étape de cette tournée a été marquée par une visite de courtoisie auprès du roi d’Oussouye.



Prenant la parole au nom de la direction générale, Sokhna Loum, contrôleur recettes commercial à Air Sénégal SA, a souligné la portée humaine de cette action. « Notre présence ici aujourd’hui traduit cette conviction profonde : chaque enfant du Sénégal, où qu’il se trouve, mérite protection, affection, dignité et espoir », a-t-elle déclaré.



Elle a rappelé que la compagnie entend jouer un rôle au-delà du transport aérien. « Air Sénégal SA n’est pas seulement une compagnie aérienne nationale, elle se veut également un acteur engagé du développement humain et social de notre pays », a affirmé Mme Loum, ajoutant que le soutien aux enfants vulnérables constitue un investissement pour « le Sénégal de demain ».



Selon la représentante du directeur général, cette action s’inscrit dans une relation de solidarité construite au fil des années avec les pouponnières bénéficiaires. Les dons remis cette année comprennent plusieurs produits destinés à améliorer les conditions de vie et le bien-être des enfants accueillis dans ces structures.



Air Sénégal SA a également salué l’implication de l’Association Maymouna, partenaire de l’opération. « Cette collaboration illustre parfaitement une vérité essentielle : c’est dans l’union des volontés et dans la solidarité agissante que nous parvenons à accomplir les plus belles œuvres », a soutenu Sokhna Loum.



Elle a, par ailleurs, rendu hommage au personnel de la compagnie ainsi qu’aux religieuses encadrant les enfants pour leur engagement quotidien. La représentante de la direction générale a enfin formulé le souhait que cette initiative contribue à renforcer les valeurs de fraternité, de solidarité et d’attention envers les couches les plus vulnérables de la société.