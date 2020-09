​Centre National de Formation de Police Judiciaire (CNFPJ) : l’UE procède à la pose de la 1ère pierre à Dakar

L’Union européenne appuie le Sénégal pour renforcer les capacités des forces de sécurité. En présence du Ministre des Forces Armées, du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et des autorités administratives territoriales et locales, Mme Irène Mingasson Ambassadrice de l'Union européenne (UE) a procédé, ce jour, à la pose de la 1ère pierre du Centre National de Formation de Police Judiciaire de la Gendarmerie nationale.



La construction de ce centre de formation s’inscrit dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’UE (SENSEC-UE), qui vise à prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement du Sénégal. En cette période de Covid-19, les forces de sécurité intérieure sont en première ligne de la protection des citoyens.



« Les défis engendrés par la pandémie de la Covid-19 se sont ajoutés à des menaces transfrontalières exponentielles et aux grandes difficultés internes auxquelles sont confrontés certains voisins du Sénégal. Notre appui à la construction d’un centre national de formation répond à l’exigence de professionnalisme et de mise à disposition de formateurs d’excellence, et de personnels de haut niveau pour qu’ils puissent s’adapter efficacement au contexte actuel», a déclaré Irène Mingasson.



Doté d’un budget de 10 millions d’euros, ce programme comprend trois composantes : la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières, et l'appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.