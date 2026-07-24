​Championnat d’Afrique cadet de judo: le Sénégal remporte une médaille d’or et une en argent

Le Sénégal a réalisé une belle performance aux Championnats d’Afrique cadets de judo en décrochant deux médailles, dont une en or et une en argent, jeudi 23 juillet 2026, à Casablanca (Maroc).
La judokate Rokhaya Ndiaye s’est imposée dans la catégorie des moins de 57 kg, offrant au Sénégal sa médaille d’or de la compétition chez les cadets. De son côté, Aïcha Diop a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 44 kg, confirmant la bonne prestation de la délégation sénégalaise.
Au total, le Sénégal avait engagé quatre athlètes dans cette compétition réservée aux catégories cadets et juniors. L’Algérie a terminé en tête du classement avec quatre médailles d’or, six d’argent et huit de bronze, devant l’Égypte (3 or, 5 argent, 6 bronze) et la Tunisie (2 or, 1 argent, 7 bronze).
Cette édition des Championnats d’Afrique cadets a réuni 18 pays et 142 judokas, dont 79 garçons et 63 filles, témoignant du niveau relevé de la compétition.
Les regards sont désormais tournés vers les épreuves juniors, prévues samedi 25 juillet 2026, en individuel et par équipes. Dix judokas sénégalais défendront les couleurs nationales avec l’ambition de poursuivre cette dynamique et d’enrichir le compteur de médailles du Sénégal.
La judokate Rokhaya Ndiaye s’est imposée dans la catégorie des moins de 57 kg, offrant au Sénégal sa médaille d’or de la compétition chez les cadets. De son côté, Aïcha Diop a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 44 kg, confirmant la bonne prestation de la délégation sénégalaise.
Au total, le Sénégal avait engagé quatre athlètes dans cette compétition réservée aux catégories cadets et juniors. L’Algérie a terminé en tête du classement avec quatre médailles d’or, six d’argent et huit de bronze, devant l’Égypte (3 or, 5 argent, 6 bronze) et la Tunisie (2 or, 1 argent, 7 bronze).
Cette édition des Championnats d’Afrique cadets a réuni 18 pays et 142 judokas, dont 79 garçons et 63 filles, témoignant du niveau relevé de la compétition.
Les regards sont désormais tournés vers les épreuves juniors, prévues samedi 25 juillet 2026, en individuel et par équipes. Dix judokas sénégalais défendront les couleurs nationales avec l’ambition de poursuivre cette dynamique et d’enrichir le compteur de médailles du Sénégal.
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