Bignona : la ministre Djiréye Clotilde Coly inspecte les infrastructures dédiées à la jeunesse et au sport

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djiréye Clotilde Coly, a effectué ce vendredi une visite de terrain dans le département de Bignona afin de s'enquérir de l'état des principales infrastructures destinées à la jeunesse et à la pratique sportive.



Cette tournée a conduit la ministre au Centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS), sur le site réservé à la construction de la future Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), au stade municipal, à l'Infrastructure sportive de proximité (ISP) du Lycée Ahoune Sané, ainsi qu'au stade départemental.



Au cours de cette visite, Djiréye Clotilde Coly a pu constater de visu les conditions dans lesquelles évoluent les jeunes et les sportifs du département. Elle a également échangé avec les responsables des infrastructures, les autorités locales et les acteurs du mouvement sportif afin de recueillir leurs préoccupations et leurs attentes.



Cette mission de terrain a permis à la ministre d'évaluer les besoins prioritaires en matière d'équipements, de réhabilitation et de modernisation des infrastructures, dans le but d'améliorer les conditions de pratique du sport et de renforcer les espaces dédiés à l'épanouissement de la jeunesse.