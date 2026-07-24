JOJ Dakar 2026 : le chef de l'État réceptionne les chantiers de la Piscine Olympique et d'Iba Mar Diop ce samedi

Le Président de la République procédera ce samedi 25 juillet à 10h00 à la réception officielle des chantiers de la Piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop. Cette étape s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Selon un communiqué du ministère des Infrastructures, la visite officielle démarrera par la Piscine Olympique avant de se poursuivre sur le site du stade Iba Mar Diop. Cette livraison marque un pas décisif dans la mise à niveau des infrastructures sportives de la capitale à l'approche de cet événement international.