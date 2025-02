​Cheikh Omar Diagne ou le symbole d'un raté! ( Par Aly Nguer Faye)

Il est de notoriété publique que Cheikh Omar Diagne constitue un cas d'école dans la vie politique et sociale sénégalaise.



Il use de méthodes inspirées de Karl Rove, l'inspirateur des "boules puantes" sous l'administration de Bush, dont l'objectif consiste à donner à un mensonge une allure de vérité et d'essayer de contraindre une majorité à y croire.



Récemment sieur Cheikh Omar Diagne s'attaque aux mourides, aux tidianes, aux tarikhas de manière générale, ensuite il s'attaque aux valeureux tirailleurs sénégalais et africains qui ont participé activement à la libération de la France sous l'emprise de la horde allemande, enfin il s'attaque au Président Idrissa Seck gratuitement.



Je veux simplement dire à Cheikh Omar Diagne que bien avant lui, le Président Idrissa Seck a fait face au plus grand projet de liquidation politique piloté par des experts et avec la volonté divine, ce complot a lamentablement échoué.



Le Président Idrissa Seck n'est ni son égal, ni son alter ego encore moins son sprint partner. La vie publique oblige parfois à entendre des contrevérités venant de ratés qui s'attaquent gratuitement à des citoyens modèles qui ont servi la République avec dévouement, honneur et patriotisme.



Cheikh Omar Diagne fait partie de la race des ratés qui ont envie de prendre leur revanche sur ceux qui ont servi la République avec ses lettres de noblesse.



Et le Président Idrissa Seck ne lui donnera pas cette opportunité.



Aly Nguer Faye membres du secrétariat national de la jeunesse