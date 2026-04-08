​Cité de l’Émergence : une affaire de détournement secoue la société Addoha

Une affaire aux allures de scandale financier éclabousse la société immobilière Addoha, promotrice de la Cité de l’Émergence à Dakar. Selon des informations rapportées par la presse, un présumé système de détournement de fonds impliquant une responsable interne a été mis au jour, suscitant l’inquiétude chez de nombreux acquéreurs.



Au cœur de cette affaire se trouve Fatima Marianne Fall, responsable commerciale de la société, qui a été interpellée par la Brigade de recherches de Dakar avant d’être placée sous mandat de dépôt après son déferrement devant le Pool judiciaire financier.



Les faits reprochés sont graves : plusieurs clients, désireux d’acquérir des appartements dans la Cité de l’Émergence, auraient versé des acomptes à la mise en cause dans le cadre de réservations. Cependant, après de multiples relances restées sans suite, ils ont découvert que les sommes versées n’avaient jamais été reversées à la société immobilière.



L’affaire a connu un nouveau rebondissement vendredi dernier, lorsque la suspecte a été extraite de prison puis à nouveau présentée au parquet par les gendarmes. Depuis son arrestation, au moins cinq nouvelles plaintes ont été enregistrées. Les montants en jeu varient entre 1 million et 11,769 millions de francs CFA, laissant présager un préjudice global potentiellement considérable.



Les enquêteurs redoutent par ailleurs une multiplication des plaintes dans les jours à venir, plusieurs victimes présumées ne s’étant pas encore manifestées. Cette affaire met en lumière des failles internes dans les mécanismes de contrôle et de gestion, et soulève des questions sur la sécurisation des transactions dans le secteur immobilier.



En attendant les conclusions de l’enquête, cette situation ternit l’image de la Cité de l’Émergence et jette une ombre sur la confiance entre promoteurs immobiliers et acquéreurs au Sénégal.