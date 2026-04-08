Kidira : Saisie de 650 kg de cyanure et de zinc destinés à l'orpaillage clandestin

Trois individus ont été déférés au parquet de Tambacounda après une saisie de 400 kg de cyanure et 250 kg de zinc par le Commissariat spécial de Kidira. Cette opération, menée le 31 mars 2026 au point de passage frontalier dit « Éléments GMI », a permis de démanteler un réseau d'approvisionnement destiné à l’orpaillage clandestin.





Le convoi, intercepté vers 6 heures du matin par les agents de l’antenne de Diyabougou, transportait ces substances hautement dangereuses sur quatre motocyclettes. Si deux convoyeurs ont réussi à prendre la fuite en abandonnant leur chargement, les forces de l'ordre ont interpellé deux transporteurs ainsi que le destinataire présumé de la cargaison.





L'enquête a révélé que ces produits toxiques, introduits frauduleusement depuis un pays voisin, devaient alimenter les sites d'exploitation illégale de Diyabougou et de Soreto. Outre le caractère illicite du trafic, cette saisie souligne les graves périls environnementaux et sanitaires que font peser ces produits chimiques sur les écosystèmes et les populations de la zone frontalière.





Ce coup de filet témoigne du renforcement de la surveillance des points de passage non officiels dans la région de Tambacounda. Les autorités réaffirment ainsi leur détermination à combattre les circuits clandestins qui gravitent autour de l'extraction minière illégale.

