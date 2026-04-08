Solidarité régionale : La CEDEAO débloque plus de 600 000 dollars pour les sinistrés en Guinée

La Commission de la CEDEAO a officiellement lancé, ce lundi 6 avril 2026 à Conakry, un projet d'aide d'urgence d'un montant de 604 576 dollars destiné aux victimes des catastrophes naturelles survenues en 2025. Cette assistance financière vise à soutenir les populations guinéennes durement touchées par les inondations dévastatrices et les glissements de terrain de l'année précédente.



Le déploiement de cette aide, qui s'étale du 6 au 10 avril 2026, marque une étape cruciale dans l'accompagnement des sinistrés vers la résilience. Les fonds mobilisés par l'organisation régionale sont destinés à répondre aux besoins humanitaires immédiats, tout en facilitant la réhabilitation des moyens de subsistance des communautés affectées dans les zones les plus vulnérables de la République de Guinée.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de la CEDEAO en matière de gestion des risques de catastrophes et de solidarité entre États membres. En intervenant directement sur le terrain à Conakry, l'institution réaffirme sa mission de protection des citoyens ouest-africains face aux chocs climatiques de plus en plus fréquents dans la sous-région.

