Présidentielle au Bénin : La CEDEAO déploie ses observateurs pour le scrutin du 12 avril

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a officiellement précisé les objectifs de sa Mission d'Observation Électorale (MOE) pour le scrutin présidentiel qui se tiendra le 12 avril 2026 au Bénin. Ce déploiement stratégique intervient conformément au protocole de l'organisation régionale relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance.







L'objectif central de cette mission est de veiller à la transparence, à l'équité et au caractère pacifique du processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Les observateurs internationaux auront la charge de suivre scrupuleusement le déroulement des opérations de vote, la clôture des bureaux, ainsi que le dépouillement et la remontée des résultats afin d'en garantir la crédibilité.







À travers ce dispositif, la CEDEAO s'engage à évaluer la conformité du scrutin avec les lois béninoises et les standards internationaux tout en jouant un rôle de prévention des tensions politiques. La mission vise également à instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes et à produire, après le vote, des recommandations techniques destinées à améliorer les cycles électoraux futurs.







Cette mobilisation réaffirme l'engagement de l'institution régionale pour la stabilité institutionnelle du Bénin. Un rapport préliminaire sera rendu public peu après le scrutin pour partager les premières constatations des observateurs sur la qualité et l'intégrité de cette élection majeure pour le pays.

