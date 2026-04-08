Urbanisme durable : 320 millions de FCFA pour métamorphoser l'échangeur du CICES

Le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, via la Direction générale du Cadre de Vie, a franchi une étape majeure ce mardi 7 avril 2026. La signature de trois conventions de partenariat marque le lancement officiel du projet d’aménagement paysager de l’échangeur du CICES, un axe stratégique de la capitale sénégalaise. Cette initiative repose sur une synergie inédite entre plusieurs acteurs institutionnels et techniques, notamment la Ville de Dakar, la LONASE, le CICES, l'AGEROUTE et l'ANER, réunis autour d'une vision commune pour améliorer durablement le cadre de vie urbain.







Le projet se distingue par un modèle de financement particulièrement innovant d'un coût global de trois cent vingt millions de francs CFA. Plutôt que de reposer sur une ressource unique, l'investissement est fondé sur la mutualisation des ressources et une responsabilité partagée. Quatre des partenaires prennent en charge chacun l’aménagement d’un compartiment spécifique de l’échangeur, tandis que l’Agence nationale pour les énergies renouvelables assure l’éclairage durable de l’ensemble du site. Ce mécanisme garantit non seulement la mobilisation de financements alternatifs, mais aussi la pérennité et l'entretien des futurs aménagements.







L'objectif est de transformer l'échangeur du CICES en un espace paysager structurant dans un délai de quatre mois. Les travaux intégreront une végétalisation importante, des solutions énergétiques durables ainsi que des espaces de loisirs afin d'offrir un cadre agréable aux usagers et aux populations riveraines. À travers cette action, la Direction générale du Cadre de Vie réaffirme son engagement pour la création de villes plus vertes, résilientes et esthétiques, en parfaite adéquation avec les enjeux de la transition écologique.

