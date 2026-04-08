Le pèlerinage catholique 2026 prévu du 20 août au 9 septembre prochain, l’étape traditionnelle de Terre Sainte supprimé

L’édition 2026 du Le pèlerinage catholique pour l’année 2026 aux lieux saints de la chrétienté est prévue du 20 août au 9 septembre prochain.
D’après le communiqué du Conseil interdiocésain national des pèlerinages chrétiens (CINPEC) publié, ce mercredi 8 avril 2026, « la situation au Moyen Orient contraint à supprimer l’étape traditionnelle de Terre Sainte pour l’édition 2026 ».
La note précise que « 350 pèlerins, qui débourseront chacun 3 800 000 FCFA, vont ainsi accomplir ce pèlerinage selon l’itinéraire suivant : Dakar-Rome- Assise-Lourdes-St Jacques de Compostelle-Fatima-Dakar ».
« Les inscriptions se déroulent, à partir du lundi 20 avril, à la permanence du CINPEC, à côté du collège de la cathédrale de Dakar, tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 heures à 13 heures, et de 14 heures à 18 heures », indique le texte.
Le CINPEC rappelle dans ce communiqué que « le pèlerinage catholique constitue avant tout une démarche de foi exigeant des dispositions spirituelles particulières. À ce titre et sous la vigilance des évêques, il veille avec la plus grande attention au respect de cet esprit, par tous », ajoutant que « tout candidat au pèlerinage devra être en règle dans sa condition matrimoniale, et libre de sanctions canoniques ».
D’après le communiqué du Conseil interdiocésain national des pèlerinages chrétiens (CINPEC) publié, ce mercredi 8 avril 2026, « la situation au Moyen Orient contraint à supprimer l’étape traditionnelle de Terre Sainte pour l’édition 2026 ».
La note précise que « 350 pèlerins, qui débourseront chacun 3 800 000 FCFA, vont ainsi accomplir ce pèlerinage selon l’itinéraire suivant : Dakar-Rome- Assise-Lourdes-St Jacques de Compostelle-Fatima-Dakar ».
« Les inscriptions se déroulent, à partir du lundi 20 avril, à la permanence du CINPEC, à côté du collège de la cathédrale de Dakar, tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 heures à 13 heures, et de 14 heures à 18 heures », indique le texte.
Le CINPEC rappelle dans ce communiqué que « le pèlerinage catholique constitue avant tout une démarche de foi exigeant des dispositions spirituelles particulières. À ce titre et sous la vigilance des évêques, il veille avec la plus grande attention au respect de cet esprit, par tous », ajoutant que « tout candidat au pèlerinage devra être en règle dans sa condition matrimoniale, et libre de sanctions canoniques ».
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