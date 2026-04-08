Le pèlerinage catholique 2026 prévu du 20 août au 9 septembre prochain, l’étape traditionnelle de Terre Sainte supprimé

L’édition 2026 du Le pèlerinage catholique pour l’année 2026 aux lieux saints de la chrétienté est prévue du 20 août au 9 septembre prochain.



D’après le communiqué du Conseil interdiocésain national des pèlerinages chrétiens (CINPEC) publié, ce mercredi 8 avril 2026, « la situation au Moyen Orient contraint à supprimer l’étape traditionnelle de Terre Sainte pour l’édition 2026 ».



La note précise que « 350 pèlerins, qui débourseront chacun 3 800 000 FCFA, vont ainsi accomplir ce pèlerinage selon l’itinéraire suivant : Dakar-Rome- Assise-Lourdes-St Jacques de Compostelle-Fatima-Dakar ».



« Les inscriptions se déroulent, à partir du lundi 20 avril, à la permanence du CINPEC, à côté du collège de la cathédrale de Dakar, tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 heures à 13 heures, et de 14 heures à 18 heures », indique le texte.



Le CINPEC rappelle dans ce communiqué que « le pèlerinage catholique constitue avant tout une démarche de foi exigeant des dispositions spirituelles particulières. À ce titre et sous la vigilance des évêques, il veille avec la plus grande attention au respect de cet esprit, par tous », ajoutant que « tout candidat au pèlerinage devra être en règle dans sa condition matrimoniale, et libre de sanctions canoniques ».





