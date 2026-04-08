Kolda : le Forum Civil appelle à territorialiser le New Deal technologique

La réussite du New Deal technologique au Sénégal ne saurait se faire sans une implication accrue des territoires. C’est la conviction exprimée par le coordinateur du Forum Civil de Kolda, Aboubacar Camara, qui plaide pour un renforcement des capacités numériques dans les zones périphériques, souvent laissées en marge de la révolution digitale.





Selon cet acteur de la société civile, des régions comme Kolda continuent de faire face à d’importantes insuffisances en matière de couverture internet et d’infrastructures numériques. Une situation qu’il juge préoccupante et qui freine, selon lui, l’inclusion digitale et le développement socio-économique de ces localités.



« La réussite du New Deal technologique passera inévitablement par le renforcement et la responsabilisation des terroirs », a-t-il affirmé. Pour Aboubacar Camara, il est impératif que les autorités accordent une attention particulière aux zones dites “blanches”, encore non couvertes par internet, en y déployant des infrastructures adaptées.



Au-delà des investissements matériels, le coordinateur du Forum Civil insiste également sur la nécessité de valoriser l’expertise locale. Il invite ainsi les pouvoirs publics à faire confiance aux acteurs locaux en les responsabilisant davantage, notamment dans la formation des jeunes aux métiers du numérique.





À ce titre, il cite en exemple le programme Digital Impact Casa, qui a récemment permis de former près de 1 000 jeunes dans plusieurs domaines porteurs tels que le marketing digital, l'audiovisuel, la création de contenus, la robotique, la conduite de drones et l’initiation à l’informatique. Une initiative saluée, qui a également contribué à mettre en lumière les disparités territoriales, notamment l’existence de nombreuses zones sans accès à internet et le déficit criard en équipements numériques.





Pour Aboubacar Camara, cette fracture numérique constitue une véritable injustice qu’il urge de corriger. Il rappelle que certaines localités du pays sont déjà bien avancées dans la digitalisation des services, notamment avec le paiement en ligne des taxes et impôts ou encore la délivrance d’actes d’état civil numérisés.



Face à ces écarts, il appelle à une politique plus équitable et inclusive, afin que toutes les régions puissent bénéficier des opportunités offertes par le numérique. « Il est temps de rétablir l’équité territoriale pour garantir un développement harmonieux du pays », a-t-il conclu.