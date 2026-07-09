​Commande publique : l’ARCOP et l’ONES lancent un programme conjoint de formation des experts

L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) et l’Ordre National des Experts du Sénégal (ONES) ont officiellement lancé, jeudi à Dakar, un programme conjoint de formation destiné aux experts de l’ONES sur la commande publique et les Partenariats Public-Privé (PPP). Cette initiative, matérialisée par un atelier réunissant les responsables des deux institutions, des formateurs agréés de l’ARCOP et des experts de l’ONES, marque la première étape de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée entre les deux structures le 10 avril 2026.



À travers cette convention, l’ARCOP et l’ONES entendent instaurer une coopération durable dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités, de l’audit, de la recherche et de la promotion des bonnes pratiques en matière de commande publique.



Co-présidant la cérémonie d’ouverture avec le président de l’ONES, Dr Saliou Dièye, le Directeur général de l’ARCOP, Dr Moustapha Djitté, a salué une initiative qui ambitionne de « bâtir une commande publique assise sur les ressorts d’une interdisciplinarité concertée ». Il a également rendu hommage au président de l’ONES pour son implication dans la conclusion de cette convention ainsi que pour sa contribution, en qualité de membre du Comité de règlement des différends (CRD), à l’amélioration des décisions rendues par l’organe de régulation.



Le Directeur général de l’ARCOP a rappelé que la formation constitue l’une des missions fondamentales de l’institution. Selon lui, cet atelier dépasse le cadre protocolaire et répond à des enjeux majeurs de gouvernance, de transparence, de conformité et d’évaluation de l’impact de la commande publique. « Les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé sont au croisement de plusieurs disciplines, notamment la fiscalité, la concurrence, les technologies ou encore l’immobilier. La commande publique requiert donc une approche multidisciplinaire pour garantir l’efficacité des investissements publics », a-t-il expliqué.



Dr Djitté a également insisté sur le rôle stratégique de la commande publique comme instrument de politique économique et sociale. Il a souligné qu’elle permet à l’État d’orienter les investissements vers les secteurs prioritaires, de promouvoir le contenu local, d’encourager les investissements privés et de contribuer à un développement territorial équilibré, tout en veillant au respect des principes de transparence, d’équité, d’égalité de traitement et de bonne gestion des ressources publiques.



Le responsable de l’ARCOP a par ailleurs mis en avant la place centrale de l’expertise dans le système de la commande publique. Selon lui, les compétences techniques, juridiques et financières sont indispensables pour sécuriser les procédures, optimiser les investissements publics et améliorer la performance des projets. « L’expertise est la pierre angulaire du système. La réunion de toutes les compétences permet à la commande publique de produire des résultats plus performants et plus durables », a-t-il déclaré, invitant les membres de l’ONES à s’impliquer davantage dans les processus liés aux marchés publics et aux PPP.



Il a annoncé que les participants poursuivront leur parcours de renforcement des capacités à l’Institut de Régulation de la Commande Publique (IRCOP), le centre de formation de l’ARCOP basé à Ouakam, où plusieurs sessions spécialisées seront organisées afin de développer une culture commune de la performance et de la bonne gouvernance.



De son côté, le président de l’Ordre National des Experts du Sénégal, Dr Saliou Dièye, a estimé que ce partenariat traduit la volonté des deux institutions de faire de l’expertise nationale un levier essentiel de bonne gouvernance, de transparence et d’efficacité de l’action publique. Il a rappelé que les experts de l’ONES disposent de compétences multidisciplinaires appelées à jouer un rôle déterminant dans la sécurisation des marchés publics, l’accompagnement des projets de Partenariat Public-Privé et le renforcement de la gouvernance financière de l’État.



À travers ce programme conjoint, l’ARCOP et l’ONES ambitionnent ainsi de renforcer les compétences des experts nationaux afin d’améliorer la qualité des interventions dans les projets publics et de contribuer à une gestion plus performante, transparente et durable de la commande publique au Sénégal.