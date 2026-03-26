​Commerce mondial : 57 % des exportations des pays du sud sont destinées à d'autres économies du sud

Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement CNUCED, les échanges entre pays en développement connaissent une progression fulgurante, dépassant désormais la croissance du commerce mondial global. « Entre 1995 et 2025, les exportations de marchandises Sud-Sud ont bondi de 500 milliards à 6 800 milliards de dollars ».



Le paysage du commerce international s'est transformé en trois décennies. Aujourd'hui, 57 % des exportations des pays en développement sont destinées à d'autres économies en développement, contre seulement 38 % en 1995. Cette dynamique est particulièrement visible en Afrique, où « plus de la moitié des exportations » sont désormais dirigées vers les marchés du Sud.



Cette croissance est principalement portée par les « chaînes de valeur régionales de l'Asie », notamment dans l'Est et le Sud-Est du continent. Le rapport souligne la domination du secteur manufacturier de « haute et moyenne technologie » dans ces échanges.



Face au « ralentissement de la croissance de la demande dans les économies avancées », le renforcement des liens interrégionaux, notamment entre l'Afrique et l'Amérique latine, apparaît comme une stratégie clé. Pour la CNUCED, cette intégration croissante pourrait « accroître la résilience des réseaux commerciaux mondiaux » face aux incertitudes économiques.