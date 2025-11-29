​Commune de Salikégné : vers la mise en place d’un cadre territorial de concertation pour le suivi du plan de développement communal

La commune de Salikégné, dans le département de Kolda (sud), franchit un nouveau pas dans sa dynamique de développement. À l’occasion des débats d’orientation budgétaire pour l’exercice 2026 tenus ce jeudi 27 novembre, les autorités municipales ont annoncé la création prochaine d’un cadre territorial de concertation destiné à assurer le suivi et l’accompagnement du plan de développement communal.



Selon le maire Maciré Souané, cette instance participative permettra de mieux articuler les interventions des différents acteurs locaux, de renforcer la cohérence des actions municipales et d’assurer une meilleure prise en charge des préoccupations des populations.



Des priorités orientées vers la gouvernance financière et la coopération



Au titre des orientations stratégiques pour 2026, l’équipe municipale entend concentrer ses efforts sur trois axes majeurs :

L'amélioration du taux de recouvrement des impôts et taxes, un défi récurrent dans les collectivités rurales, afin de doter la commune de ressources propres plus consistantes.

Le renforcement de la coopération décentralisée, en s’appuyant sur des partenariats extérieurs susceptibles d’apporter un appui technique et financier durable.

La mobilisation de la diaspora, considérée comme un levier important pour soutenir les initiatives économiques et sociales de Salikégné.



Ces orientations, souligne l’édile, visent à répondre plus efficacement aux attentes des populations, dont les priorités demeurent centrées sur l’éducation, la santé et l’environnement.



Un accent particulier sur la protection de l’environnement



Sur le volet environnemental, le maire Maciré Souané a insisté sur l’urgence de renforcer les actions de sauvegarde des ressources naturelles. La commune prévoit ainsi de mettre un accent particulier sur la lutte contre les feux de brousse et la coupe abusive de bois, deux fléaux qui menacent les écosystèmes locaux et compromettent les efforts de résilience face aux changements climatiques.



Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large de développement durable, qui devra mobiliser l’ensemble des acteurs, notamment les services techniques, les organisations de base et les partenaires de la commune.



Avec cette nouvelle orientation, la commune de Salikégné affiche son ambition de renforcer la gouvernance locale et de créer un environnement propice au développement économique, social et écologique au bénéfice de ses populations.



