PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Le Vice-Amiral Oumar Wade nommé Chef d’État-major général des Armées, en remplacement du général Mbaye Cissé



L’armée sénégalaise connaît un important remaniement. Le Vice-Amiral d’escadre Oumar Wade a été nommé Chef d’État-major général des Armées, prenant la succession du général d’armée Mbaye Cissé.
 
Selon le décret présidentiel signé le 1er décembre par Bassirou Diomaye Faye, cette nomination prendra effet à partir du 12 février 2026. Le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, précédemment Chef de l'Etat-major Particulier du Président de la République, est nommé Chef d'Etat-major général des Armées, en remplacement du général d'armée Mbaye Cissé, qui sera admis dans la 2ème section (réserve) des Cadres de l'Etat-major général.
Moussa Ndongo

Lundi 8 Décembre 2025 - 19:41


