Le Vice-Amiral Oumar Wade nommé Chef d’État-major général des Armées, en remplacement du général Mbaye Cissé

L’armée sénégalaise connaît un important remaniement. Le Vice-Amiral d’escadre Oumar Wade a été nommé Chef d’État-major général des Armées, prenant la succession du général d’armée Mbaye Cissé.
Selon le décret présidentiel signé le 1er décembre par Bassirou Diomaye Faye, cette nomination prendra effet à partir du 12 février 2026. Le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, précédemment Chef de l'Etat-major Particulier du Président de la République, est nommé Chef d'Etat-major général des Armées, en remplacement du général d'armée Mbaye Cissé, qui sera admis dans la 2ème section (réserve) des Cadres de l'Etat-major général.
