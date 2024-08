​Compétitions inter-clubs africaines: la CAF octroie des subventions en hausse

Une subvention de 50.000 dollars américains, environ 29.837.000 francs CFA,c'est le montant que recevra chaque équipe prenant part à la coupe de la CAF ou à la Ligue des Champions dela CAF( Confédération africaine de Football). Cette information a été diffusé via un communiqué de la haute instance dirigeante du Football africain.



Le même texte précise que la CAF a décidé d'augmenter ses investissements destinés aux compétitions interclubs au cours de ces dernières années.



Les récompenses pour les vainqueurs de ces deux compétions continentales ont été également dévoilées. le vainqueur de la Ligue des champions recevra une récompense de 4 millions de dollars américains, environ 2.386.980.000 francs CFA, contre 2,5 millions de dollars en 2022, l’équivalent de 1.491.862.000 francs CFA.



Alors que Le vainqueur de la Coupe de la Confédération va empocher 2 millions de dollars américains, environ 1.193.490.000 francs CFA, contre 1,2 million de dollars américains en 2022, à peu près 716.094.000 francs CFA. Ce qui représentes des avancées financières significatives comparées aux dernières années.



Selon la CAF ,‘’Cette mesure importante (la hausse des montants) répond aux préoccupations de longue date des clubs, en ce qui concerne les frais de déplacement et les coûts logistiques liés à leur participation aux compétitions interclubs’’,.



A préciser que Le premier tour préliminaire aller de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération démarre ce vendredi. Il prendra fin dimanche . La phase retour est prévue du 23 au 25 août. Le deuxième tour préliminaire aura lieu en septembre.



Teungueth FC et l’ASC Jaraaf sont les représentants respectifs du Sénégal à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération.



Teungueth FC va jouer contre le Stade d’Abidjan, samedi à 16 h, à Abidjan. Le Jaraaf jouera, dimanche à 16 h, à Freetown, contre l’East End Lions de la Sierra Leone.



Les phases de groupes de ces compétitions vont se dérouler d’octobre à décembre. Les phases à élimination directe et la finale auront lieu de mars à mai 2025.