​Conflits fonciers à Grand-Yoff : la mairie dénonce des attributions contestées et alerte sur des déguerpissements

La mairie de Grand-Yoff (Dakar) tire la sonnette d’alarme face à la multiplication d’attributions foncières jugées contestables sur le territoire communal. Les autorités municipales dénoncent également des opérations de déguerpissement qui, selon elles, fragilisent les populations ainsi que certains équipements publics.



Dans un contexte marqué par une recrudescence de litiges fonciers, la municipalité estime que plusieurs décisions d’attribution de titres fonciers et de baux ont été prises sans concertation avec la collectivité territoriale. Une situation que les responsables municipaux jugent préoccupante et qui, selon eux, nécessite des mesures urgentes.



« Ces dernières années, nous assistons à une recrudescence des titres fonciers et des baux attribués sans aucune concertation avec la collectivité territoriale, en l’occurrence la mairie de Grand-Yoff », a déclaré El Hadji Ibrahima Ndiaye, adjoint au maire.



L’élu cite notamment le cas du marché aux porcs, communément appelé « marché Bignona ». Implanté sur le site depuis 1989, ce marché constitue, selon lui, le seul marché spécialisé de ce type au Sénégal. Or, une partie du site serait aujourd’hui menacée.



« Le marché aux porcs est implanté depuis 1989. Aujourd’hui, il est menacé sur une superficie de 500 m² qui aurait fait l’objet d’un bail attribué à l’Église protestante », a-t-il expliqué.



Pour la municipalité, ces situations traduisent une dérive préoccupante dans la gestion du foncier. El Hadji Ibrahima Ndiaye estime aussi que ces pratiques alimentent de nombreux conflits et renforcent le sentiment d’injustice au sein des populations.



« Ces différentes affaires mettent en lumière une dérive inquiétante, éloignée des réalités sociales et urbaines du territoire. Ces pratiques, qui sont à l’origine de nombreux conflits fonciers, laissent chez les populations un sentiment d’injustice et d’abandon », a-t-il ajouté.



Face à cette situation, la commune de Grand-Yoff appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes. Elle demande notamment un audit technique et juridique de l’ensemble des titres et baux récemment délivrés dans la commune.



La municipalité plaide également pour une implication systématique des collectivités territoriales dans toutes les décisions liées à l’affectation ou à la désaffectation des sols, conformément aux principes de la décentralisation et aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.



En guise de riposte citoyenne, la mairie annonce l’organisation prochaine d’une marche accompagnée d’une grande mobilisation populaire afin de dénoncer ces problèmes fonciers et d’alerter les autorités sur les préoccupations des habitants de Grand-Yoff.