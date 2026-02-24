​Contrôle des prix : Serigne Gueye Diop révèle le plan de déploiement de ses équipes et services

Le ministre a souligné que la baisse des prix des denrées de première nécessité ne saurait rester un engagement de principe. Pour en assurer l'application stricte, l’État mise sur une force d’appoint composée de 1 000 jeunes bacheliers, âgés de 25 ans. Ce choix de profil répond à une volonté d’allier dynamisme et rigueur intellectuelle dans les missions de surveillance.







L’originalité de ce corps de volontaires réside, selon le ministre du Commerce et de l’Industrie, dans son mode opératoire : l'immersion. Contrairement aux agents de contrôle classiques, ces volontaires opéreront sans uniforme, favorisant ainsi une surveillance discrète et anonyme. Cette approche vise à identifier, en temps réel et sans artifice, les éventuels abus ou rétentions de stocks pratiqués par certains opérateurs économiques. «S’il est établi qu’un commerçant déroge aux barèmes fixés, celui-ci s’exposera immédiatement à des sanctions administratives et pécuniaires», a martelé le ministre.



Parallèlement à ce renforcement humain, Serigne Guèye Diop a détaillé un plan de redéploiement des services de l’État afin de corriger des disparités géographiques historiques. Le ministre a déploré l'absence de structures de régulation dans certaines zones depuis 1965, citant notamment les départements de Malem Hodar et de Guinguinéo.







Pour pallier ce déficit, l’exercice budgétaire en cours prévoit la mise en place de 13 nouveaux sièges de services de contrôle. Ce jalon constitue la première étape d'une réforme structurelle plus vaste, dont l'objectif final est de doter, à brève échéance, les 45 départements du pays de services de contrôle permanents et équipés.







Le ministre a réaffirmé la détermination du département de l’Industrie et du Commerce à assurer une présence régalienne de proximité. Ce dispositif hybride, mêlant expertise des services officiels et vigilance des volontaires de la consommation, marque une rupture dans la méthode de gouvernance du marché intérieur, plaçant la protection du pouvoir d’achat au sommet des priorités de l'action publique.





