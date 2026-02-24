Real Madrid : Kylian Mbappé est forfait pour le match retour face à Benfica

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Touché au genou gauche depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé ne disputera pas le barrage retour de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne ce mercredi. Selon les informations de L’Équipe, l’international français (94 sélections) a interrompu la séance matinale à cause d’une douleur persistante au genou gauche avant de passer des examens dans l’après-midi, qui ont confirmé que la blessure n’était pas encore soignée.



En interne, le club merengue a reconnu qu’il était impossible d’aligner le capitaine des Bleus face aux Lisboètes. La durée exacte de son indisponibilité n’a pas encore été fixée, mais un protocole de soins a été immédiatement mis en place. Mbappé traîne cette gêne depuis plusieurs semaines et évoluait déjà diminué. Toujours d’après L’Équipe, son entourage préfère éviter toute prise de risque, notamment à l’approche de la prochaine Coupe du Monde.