Mame Makhtar Guèye répond à Ousmane Sonko et appelle au retrait des récépissés d’associations homosexuelles

Le vice-président de l’ONG islamique Jamra, Mame Makhtar Guèye, a réagi aux propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce mardi à l’Assemblée nationale.



S’exprimant sur les ondes de RFM, il a affirmé qu’il n’a jamais été question pour lui de publier une quelconque liste d’associations homosexuelles. Selon lui, les déclarations du chef du gouvernement « ne reposent sur rien ». Il estime que la « gestion de ce dossier relève de la prérogative régalienne des autorités, soulignant que le Premier ministre est un « peu en retard dans la gestion de ce dossier ».



Mame Makhtar Guèye affirme avoir subi, ces dernières semaines, une forte pression sur les réseaux sociaux l’invitant à rendre publique une liste. Il rappelle qu’une situation similaire s’était produite en 1985 avec la publication d’une liste de francs-maçons, épisode qui, selon lui, avait entraîné des conséquences graves. « Cette liste n’est pas destinée aux réseaux sociaux, mais aux autorités en l'occurrence, le ministre de l'Intérieur», a-t-il insisté.



Il dit attendre du gouvernement des mesures concrètes, notamment le retrait des récépissés accordés à certaines associations, accompagné d’arrêtés ministériels de dissolution pour celles qui seraient en contradiction avec la loi. « Voilà ce que nous attendions du Premier ministre, au lieu de ça, il détourne le débat », a-t-il soutenu.



Concernant la question de la protection rapprochée qui lui aurait été retirée, le vice-président de Jamra minimise, le qualifiant de « non-débat ».

