PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Nafila du jour : 06 rakkas pour « avoir l’accord d’entrer au ciel »



Pour cette 07ème nuit: 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, et 7 fois « Khoul Ya Ayouhal Kaafirouna » et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ».

Celui qui le fait recevra les récompenses de celui qui aurait fait l’aumône de mille ou cinq mille écus environ. L’entrée au ciel lui sera accordée. 
