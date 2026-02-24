Nafila du jour : 06 rakkas pour « avoir l’accord d’entrer au ciel »

Pour cette 07ème nuit: 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, et 7 fois « Khoul Ya Ayouhal Kaafirouna » et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Celui qui le fait recevra les récompenses de celui qui aurait fait l’aumône de mille ou cinq mille écus environ. L’entrée au ciel lui sera accordée.
Celui qui le fait recevra les récompenses de celui qui aurait fait l’aumône de mille ou cinq mille écus environ. L’entrée au ciel lui sera accordée.
Autres articles
-
Mame Makhtar Guèye répond à Ousmane Sonko et appelle au retrait des récépissés d’associations homosexuelles
-
Kolda : le CCA forme des filles non scolarisées à la cybersécurité pour renforcer leur autonomisation
-
Gorée : une pirogue offerte dans le cadre du 50e anniversaire de la rencontre entre Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor
-
Liberté de la presse : Mamadou Diagne prône la responsabilité pour freiner les poursuites judiciaires
-
Médias : la CJRS sonne la mobilisation face au recul de la liberté de la presse