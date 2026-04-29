​Coupe du Monde 2026 : L’IFAB valide de nouvelles règles drastiques contre l’insulte et l’abandons de terrain

Lors d’une réunion extraordinaire à Vancouver (Canada), mardi 28 avril, « The international football association board » (IFAB) a validé à l’unanimité deux amendements majeurs destinés à durcir les sanctions contre les dérives comportementales, à moins de deux mois de la Coupe du monde de football 2026.



Désormais, « tout joueur qui se couvre la bouche lors d’une situation confrontationnelle avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge », une mesure drastique visant à empêcher la dissimulation de propos discriminatoires.



Ce volet répressif s'accompagne d'une tolérance zéro pour les contestations collectives, puisque l'arbitre pourra également exclure « tout joueur qui quitte le terrain de jeu en signe de protestation contre une décision » ainsi que tout officiel incitant à un tel acte.



Ces nouvelles dispositions, qui prévoient qu’une équipe provoquant l'arrêt d'un match sera « déclarée perdante par forfait », entreront officiellement en vigueur lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Fruit de « consultations approfondies menées par la FIFA auprès de toutes les parties prenantes », ces réformes visent à assainir le climat sur la pelouse.



Le règlement sera prochainement « communiqué aux 48 équipes participantes » du tournoi mondial afin d'assurer une application stricte dès le coup d'envoi de la compétition.