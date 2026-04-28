Basket : Sabou Gueye élue meilleure athlète féminine de l'année à Providence College en NCAA

L'internationale sénégalaise Sabou Gueye a été couronnée Female Athlete of the Year (pour les sports d'équipe) par Providence College en NCAA lors du 65ème gala annuel des sports de l'université, tenu le 27 avril 2026.



La « Lionne » a tourné avec des moyennes de 15,6 points, 6,1 rebonds, 2,1 passes et 1,8 interception par rencontre. Des chiffres qui lui ont valu une place dans la All-Big East Team.



Au classement des meilleures marqueuses de la saison, elle devance de justesse la Nigériane Uche Izoje (Syracuse), avec respectivement 516 et 514 points inscrits. Une domination statistique qui confirme son statut de référence dans la conférence.

