​Crise politique : "Aminata Touré et Aida Mbodj ont dépassé l’âge pour être instrumentalisées" (Seynabou Mbaye)

L’ancienne Première ministre Aminata Touré et l’ex-ministre Aida Mbodj, actrices majeures dans la crise qui secoue l’exécutif sénégalais, ont "dépassé l’âge pour être instrumentalisées" à la solde de quelqu’un, selon Seynabou Mbaye, présidence du Conseil des femmes du Sénégal (Cosef).



Au cours de l’émission "Objection" sur Sud fm, ce dimanche, Seynabou Mbaye a estimé qu’Aminata Touré et Aida Mbodj, qui ont respectivement choisi le camp de Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ont agi en ayant "conscience" des enjeux.



"Ce sont des femmes politiques qui ont fait leur choix. Je suis convaincu qu’elles ont fait des choix qu’elles assument. C’est des choix librement consentis (…) Autant je vais concéder aux hommes la liberté, autant je vais concéder à Aminata Touré et Aida Mbodj leur liberté de choix", a dit la présidente du Cosef, qui espère cependant "qu’elles pourront, en tant que femmes, avoir cette sensibilité qui leur permettra de jouer à l’apaisement, à la cohésion, et à l’entente entre le duo".



Seynabou Mbaye a aussi estimé que le procès qui est fait aux deux (02) dames est dû aux "obstacles socioculturels liés à l’affirmation du choix des femmes dans l’espace politique" sénégalais. "Le choix de la femme dans l’espace politique est un problème, c’est le reflet de la place qu’elle occupe dans les partis politiques", où elles ont du mal à "briser le plafond de verre", selon la responsable du Cosef.

