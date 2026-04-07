​DAF : la production des cartes nationales d'identité reprend après deux mois de suspension

La Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF) a été victime d'une cyberattaque, revendiquée par « The Green Blood Group », en début février 2026. Cette attaque a conduit à l'arrêt de la production des cartes nationales d'identité.



Dans un communiqué rendu public, ce mardi 7 février 2026, la DAF informe que « la production des cartes nationales d'identité a repris, le 1er avril 2026 ». Dans cette même note, elle indique que « les opérations d'enrôlement ont débuté de manière progressive dans plusieurs centres, en vue de leur généralisation sur l'ensemble du Territoire national et à l'étranger ».



La DAF rappelle que « l'intégrité des données personnelles des Sénégalais est strictement préservée », et qu’elle « reste également à l'écoute des préoccupations des citoyens et promet un service continu dans le cadre de la gestion des cartes nationales d'identité ».

