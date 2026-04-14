​Dakar : le Sénégal se prépare pour le salon international Cibus Tec 2026, prévu en Italie

À l’approche de la prochaine édition de Cibus Tec 2026, prévue du 27 au 30 octobre 2026 en Italie, le Italian Trade Agency (ITA), à travers son bureau de Dakar, a organisé ce mardi une journée de présentation en partenariat avec la Chambre de Commerce de Dakar. Cette rencontre visait à mobiliser les entreprises sénégalaises, notamment celles du secteur agroalimentaire, ainsi que les visiteurs professionnels intéressés par cet événement d’envergure internationale.



Considéré comme l’un des rendez-vous majeurs dédiés aux technologies, équipements et solutions pour l’industrie alimentaire, Cibus Tec représente une opportunité stratégique pour les acteurs sénégalais désireux de renforcer leur compétitivité et de nouer des partenariats internationaux.



Prenant la parole, Dr Mbaye Chimère Ndiaye, Secrétaire général de la Chambre de Commerce de Dakar, a salué la qualité de la coopération entre les institutions sénégalaises et italiennes. Il a notamment remercié l’ITA ainsi que l’Ambassade d’Italie au Sénégal pour « une collaboration dynamique et fructueuse ».



Il a rappelé que, quelques mois après le lancement du salon Macfrut, la Chambre de Commerce poursuit ses efforts pour préparer les entreprises locales à participer à des événements internationaux structurants. Selon lui, la participation à Cibus Tec permettra de générer des partenariats bénéfiques pour les secteurs privés des deux pays.



« Nous nous réjouissons également de l’implication de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA Sénégal), qui jouera un rôle clé dans l’accompagnement technique des entreprises », a-t-il ajouté.



Le représentant du président de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, a pour sa part insisté sur la mission d’accompagnement et de promotion à l’international de l’institution. Il a indiqué que la Chambre s’engagera activement dans la mobilisation, la sélection et l’encadrement des entreprises sénégalaises afin de maximiser leur participation au salon. L’objectif affiché est clair : favoriser des partenariats durables et assurer un suivi pour garantir des retombées concrètes sur l’économie nationale.



Dans son intervention, Dr Ndiaye a qualifié Cibus Tec de « véritable plateforme de transformation », soulignant qu’il s’agit d’un espace stratégique où se dessinent les alliances industrielles de demain. Il a également mis en avant l’opportunité pour le Sénégal d’accéder à des équipements de pointe et de valoriser davantage ses produits locaux.



Présent à la rencontre, Alessandra Gerbino, Directeur de l’Agence de promotion du « Made in Italy », a mis l’accent sur les enjeux technologiques. Il a notamment relevé le besoin crucial d’accès aux technologies d’emballage et aux équipements industriels modernes.



« Nos partenaires italiens proposent aujourd’hui des solutions concrètes qui viennent compléter les efforts de l’ITA pour accompagner le gouvernement du Sénégal », a-t-il expliqué, insistant sur l’importance de l’innovation et de l’équipement pour soutenir la recherche et le développement.



Il a également rappelé le rôle central de l’Institut de Technologie Alimentaire, créé en 1963 sous la tutelle du ministère de l’Industrie, dans la promotion de la souveraineté alimentaire et du développement industriel du Sénégal.



De son côté, Simon Lenoir, Directeur commercial d’Iritec Sénégal, a mis en avant les perspectives d’investissement offertes par le Sénégal. Il a décrit le pays comme un acteur stratégique en Afrique de l’Ouest, grâce à sa position géographique, sa stabilité et son dynamisme économique.



À travers cette journée de présentation, les organisateurs ambitionnent de créer un pont solide entre les écosystèmes industriels sénégalais et italien. Des rencontres B2B devraient ainsi permettre de renforcer les échanges commerciaux et technologiques, tout en ouvrant la voie à une industrialisation accrue du secteur agroalimentaire sénégalais.