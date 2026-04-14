Ligue des champions : Atlético de Madrid élimine le Barça et file en demi-finale

Le Barça s’est imposé 2-1 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce mardi soir, mais ce ne fut pas suffisant pour remonter la défaite 2-0 du match aller. Antoine Griezmann et sa bande affronteront le vainqueur de la confrontation entre Arsenal et le Sporting en demi-finale.
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